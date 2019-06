A tagliare il nastro il neo sindaco Massimo Medri.

Fra gli artisti in mostra anche Nina Moric con due tele. La modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, sarà presente a Cervia nei prossimi giorni.

Tra le opere in mostra da segnalare quale dei Maestri Ido Erani, Carlo Ravaioli, Giorgio Conta, Rocco Iannelli, Ottavio Gigliotti e del cantautore Edoardo Bennato.

Ai margini dell’inaugurazione, visto il forte legame del critico d’arte con la città, Sgarbi è stato nominato Presidente onorario dell’associazione Cervia calcio 1920.

“I Mille di Sgarbi” è una fotografia sullo stato dell’arte contemporanea in Italia, da Ragusa a Trento: in mezzo artisti noti e altri letteralmente sconosciuti, passati sotto l’occhio implacabile dello storico e critico d’arte più irriverente e imprevedibile d’Italia, Vittorio Sgarbi.

In 3 mesi sono arrivate oltre mille candidature da tutte le regioni d’Italia; la prossima tappa dei “Mille” sarà a Cortina per poi girare un po’ in tutta la penisola.

Un lavoro selettivo, quello del critico d’arte, che lo ha portato a lavorare di gran lena con le forbici e ne ha selezionati poco più di 100 nelle diverse discipline, dalla pittura, scultura, fotografia, arte digitale, sino alla ceramica.

” Il mio compito, il mio ruolo – dice Sgarbi – è quello di vedere quanto talento c’è in queste opere. Quanto animo, spirito e intelligenza. Spero che qualcuno si accorga di voi. Almeno per altri trent’anni ho intenzione di allestire esposizioni negli spazi dei Magazzini del Sale”.

“Siamo molto grati a lui – ha detto il neo sindaco Medri – Sgarbi ha portato una ventata di freschezza in questo Magazzino, con una mostra che arricchisce la proposta culturale della città di Cervia e mi auguro che il suo legame con la città possa rinsaldare questa amicizia”.

La mostra è corredata da catalogo con prefazione di Vittorio Sgarbi (edito da Maggioli Musei).