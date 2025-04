Grande successo, con circa 400 studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado del Distretto 41 che si sono sfidati mercoledì 9 aprile nella fase in pista del progetto Athletic Games; progetto con il quale Atletica 85 Faenza BCC fa conoscere l’atletica nelle scuole da più di 30 anni, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Faenza.

Quasi tutti gli istituti del Distretto erano presenti: IC Matteucci, IC Carchidio-Strocchi, IC Europa, IC San Rocco per Faenza; e gli istituti di Brisighella, e di Casola- Riolo Terme); Liceo Ballardini; Persolino- Strocchi, ITIP Bucci e Oriani per le superiori.

“Vi sono stati anche alcuni risultati di rilievo, ma ciò che più conta è l’esperienza che i ragazzi portano a casa misurandosi e sfidandosi nello spirito positivo che Atletica 85 Faenza BCC promuove”.

Prossimi appuntamenti: 7 maggio per la sessione dedicata alle prime medie e poi il 21 maggio in Piazza del Popolo per le “Staffette in Piazza”.