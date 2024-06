Si è svolta sabato scorso, nel grande spazio all’esterno della parrocchia di San Paolo, la festa finale della Scuola Tavelli, che ha coinvolto tutti gli alunni delle scuole elementari e medie.

Grande merito organizzativo è stato dei genitori: che hanno montato diversi gazebo – uno per ogni coppia di classi parallele – mentre il campo sportivo della Parrocchia è stato diviso in otto settori, ognuno dei quali ha ospitato un gioco diverso. Per due ore, dunque, ogni quarto d’ora i ragazzi cambiavano sfida: al termine tutti hanno disputato otto gare diverse, con una classifica che ha permesso di premiare la classe col punteggio maggiore.

In realtà, la coppa è stata idealmente divisa in due. La vittoria è infatti andata, ex aequo, ai… più piccoli e ai più grandi: hanno vinto a pari merito la Prima A delle elementari e la Terza B delle medie.

In contemporanea, c’è stata la possibilità di far divertire anche i bambini della scuola dell’infanzia: che hanno potuto giocare nella parte del giardino di San Paolo che ospita i giochi per i più piccoli.

La mattinata si è chiusa con il pranzo comune fra bambini, genitori e insegnanti, a base dei panini con la salsiccia cucinati dai genitori nel corso della mattinata. Don Lorenzo Rossini ha portato il saluto dell’Opera di Religione

“Dobbiamo davvero ringraziare i genitori, per la loro partecipazione e per il coinvolgimento dimostrato – dichiara Giulia Casadio, coordinatrice didattica della Scuola Tavelli -. Alcuni di loro hanno anche sponsorizzato la festa, con piccole donazioni all’Agesc, l’Associazione delle Scuole Cattoliche. Un bel messaggio di unione tra le famiglie e la scuola”.