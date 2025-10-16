Grande successo ha riscosso anche la terza edizione dell’evento benefico “La musica incontra la solidarietà”, dedicato alla grande musica da camera, che si è svolto nei giorni scorsi presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri gremita di un pubblico attento e caloroso.

La serata si è aperta con il benvenuto della Presidente, Dott.ssa Giusy Ferrara, dell’Associazione Culturale Musica e Benessere di Ravenna, organizzatrice dell’evento unitamente alla Fondazione Ravenna Risorgimento, all’Orchestra del Mediterraneo e con la compartecipazione del Comune di Ravenna rappresentato dal Vice Sindaco Eugenio Fusignani da sempre vicino agli organizzatori che ha espresso parole di grande apprezzamento per l’elevata proposta artistica, per l’importante obiettivo anche di questa edizione oltre a sottolineare la grande funzione di pace che svolge la musica.

La dott.ssa Ferrara ha poi parlato dell’obiettivo della raccolta fondi, quest’anno a favore dei bambini affetti da spettro autistico, le cui terapie sono spesso costose e non accessibili a tutte le famiglie: “Abbiamo deciso di sostenere il modello Derbbi, un progetto di riabilitazione intensivo, mirato a fornire un intervento terapeutico integrato, basato su approccio multidisciplinare che coinvolge diversi specialisti e che si svolgerà presso il Poliambulatorio Genesia”, così ha spiegato la Presidente Ferrara, invitando a parlare più in dettaglio del progetto la Dott.ssa Caterina Bucci direttrice di Genesia che ha spiegato la crescente diffusione della problematica e la necessità e gli importanti risultati della metodologia entrando più nel dettaglio delle terapie.

Ultimo intervento è stato quello della Dott.ssa Dolores Santini Direttore del CPO (Centro prevenzione oncologica di Ravenna) a favore del quale sarà organizzata la IV edizione della Musica incontra la solidarietà, la Dott.ssa Santini si è detta felice di questa decisione da parte di ACUMB rendendosi disponibile a collaborare alla migliore riuscita dell’iniziativa del prossimo anno.

Si è poi passati alla presentazione del concerto. Protagonista è stata la musica da camera eseguita da due eccellenti interpreti del panorama internazionale il M° Davide Alogna, al violino e il M° Luigi Stillo, al pianoforte che hanno eseguito con affiatamento, trasporto e grande virtuosismo: di C. Franck Sonata in La, E. di Grieg Sonata n° 3 in Do min e C. Saint-Saens Introduzione e rondò capriccioso op. 28 considerate tra le più belle pagine scritte per questa formazione.

Scroscianti ed insistenti gli applausi e le richieste di bis del pubblico entusiasta che hanno spostato il duo verso la musica per Tango con l’esecuzione di Jean y Paul di A. Piazzolla e Tango di Schnittke. Il concerto è stato introdotto da una guida all’ascolto del M° Alogna.

Il carattere innovativo dell’evento, uno degli elementi che ne hanno decretato il successo in questi anni, è rappresentato dalla rete di Associazioni, Enti e soggetti vari messi in campo per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Elemento di ulteriore novità del 2025 è la raccolta fondi che, oltre al sostegno attraverso la presenza al concerto, ha visto quest’anno anche il supporto alla campagna crowdfunding sulla piattaforma Ginger partner della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, banca particolarmente al territorio, che ha premiato l’Associazione al raggiungimento dell’obiettivo con un contributo del 20%. La piattaforma rimarrà ancora attiva fino a fine Ottobre e sarà possibile continuare a donare. Anche una piccola cifra sarà gradita e di aiuto alla causa.

Appuntamento quindi al 2026 per la IV edizione della Musica incontra la solidarietà sempre con un evento di alto valore artistico ma anche dalle nobili finalità benefiche.