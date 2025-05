Si è svolta ieri sera, giovedì 8 maggio 2025, al Mercato Coperto di Ravenna, la prima serata dell’iniziativa “La Sala delle Donne incontra”, organizzata dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Ravenna. Un appuntamento che ha riscosso successo di pubblico e partecipazione, confermando l’importanza e l’interesse crescente verso le tematiche legate al protagonismo femminile nella vita economica, culturale e sociale del territorio.

L’evento si inserisce nel solco della mostra “Sala delle Donne”, inaugurata lo scorso febbraio presso il Tribunale di Ravenna (in via Giovanni Falcone 67). Una mostra simbolica e significativa, che ha visto il Gruppo Terziario Donna impegnarsi nella selezione di dodici figure femminili del territorio, capaci di rappresentare modelli di determinazione, impegno e coraggio. Donne che, nel passato e nel presente, si sono battute non solo per affermarsi professionalmente, ma anche per aprire la strada ad altre donne, contribuendo al miglioramento della società e alla promozione della parità di genere.

“La Sala delle Donne incontra” rappresenta dunque il naturale proseguimento di questo percorso: una serie di appuntamenti dedicati al racconto corale e all’ascolto delle esperienze di donne ravennati che, con il loro esempio, offrono ispirazione e consapevolezza.

Protagoniste di questo primo incontro sono state due figure della realtà locale: Fiorella Guerrini, imprenditrice di grande esperienza, fondatrice del Comitato per l’Imprenditoria Femminile presso la Camera di Commercio e per dieci anni Presidente del Gruppo Terziario Donna, e Cristina Rocca, stilista ravennate nota a livello nazionale per il suo talento creativo e per la sua capacità di valorizzare la moda come espressione culturale. Le due ospiti hanno raccontato, con grande coinvolgimento, i loro percorsi personali e professionali, condividendo aneddoti, riflessioni e sfide che hanno dovuto affrontare lungo la strada.

A coordinare gli interventi, dopo i saluti di Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna e Giorgio Guberti Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna nonché Direttore di Confcommercio Ravenna, è stata Aida Morelli, attuale Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Ravenna e Vicepresidente di Confcommercio Ravenna, che ha saputo condurre il dialogo in modo fluido e profondo, valorizzando le specificità delle due relatrici e coinvolgendo attivamente il pubblico presente.

Il progetto “Sala delle Donne”, fortemente voluto dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, trae ispirazione dall’esperienza della Camera dei Deputati che nel 2016, sotto la presidenza dell’on. Laura Boldrini, inaugurò la prima “Sala delle Donne” a Montecitorio: uno spazio dedicato «alle donne che hanno fatto l’Italia e per quelle che verranno», secondo quanto indicato dall’Articolo 4, comma 2, della Costituzione. Come sottolineato da Anna Lapini, Presidente Nazionale di Terziario Donna Confcommercio, «le Sale delle Donne sono la testimonianza tangibile del contributo che le donne hanno portato nei territori in cui hanno vissuto e operato. Sono patrimonio attivo, spazi che arricchiscono chi li frequenta e che offrono modelli femminili positivi alle nuove generazioni».

Con la mostra fotografica ospitata al Tribunale di Ravenna, il gruppo provinciale ha dato vita a una galleria visiva che rende omaggio a dodici donne straordinarie: protagoniste della storia ravennate che, con la loro passione e la loro determinazione, hanno lasciato un’impronta significativa in ambito culturale, sociale, istituzionale, imprenditoriale e civile. Donne che hanno posto, con forza e coerenza, la questione di genere all’interno delle istituzioni e nei contesti in cui hanno operato, promuovendo il cambiamento e aprendo nuovi orizzonti per le altre.

La mostra è un invito alla riflessione sull’evoluzione del ruolo delle donne e sulla lotta continua per la parità e l’emancipazione. È un luogo della memoria e, al tempo stesso, della valorizzazione delle energie femminili che oggi fanno la differenza nella nostra città. La scelta del Tribunale di Ravenna come sede espositiva non è casuale: si tratta di uno spazio pubblico fortemente simbolico, in cui il racconto delle donne diventa occasione di confronto e crescita per tutta la comunità».

La serata al Mercato Coperto ha confermato la forza di questo progetto, che non si esaurisce in un evento isolato, ma si configura come un percorso strutturato e continuativo.

Il prossimo incontro si svolgerà giovedì 22 maggio, alle ore 18.00, sempre al Mercato Coperto di Ravenna con la partecipazione di Debora Donati, fondatrice dell’associazione Insieme a te per le disabilità e Manuela (Manù) Benelli atleta e la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana.