Si è conclusa ieri l’anteprima esclusiva di BTO – Be Travel Onlife, svoltasi a Palazzo Rasponi dalle Teste. L’evento, promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con il Servizio Turismo del Comune di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha richiamato numerosi operatori del settore turistico, confermando l’interesse crescente per i temi dell’innovazione digitale e della sostenibilità. BTO – Be Travel Onlife è il principale appuntamento italiano di rilievo internazionale per il networking tra operatori e aziende, dedicato all’innovazione digitale per il turismo.

Durante la mattinata, gli esperti intervenuti hanno affrontato le sfide e le opportunità del turismo sostenibile, con un focus specifico sulla sostenibilità e le nuove applicazioni legate all’intelligenza artificiale nel settore turistico.

L’assessore al Turismo Giacomo Costantini ha aperto i lavori, sottolineato l’importanza di questa trasformazione in corso e dichiarando che: “Con il progetto Footprints abbiamo l’opportunità di fare di Ravenna un esempio di sostenibilità, sensibilizzando cittadini e turisti verso buone pratiche che proteggano l’ambiente e favoriscano il benessere collettivo, implementando nuovi servizi a chi viene a visitare la nostra città”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore che hanno approfondito tematiche cruciali per il futuro del turismo.

Dopo un breve saluto di Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, Giulia Eremita, docente in Online Marketing nel Turismo e Hospitality e giornalista, ha parlato di Digital strategy, evidenziando le nuove sfide legate alle applicazioni dell’AI e il mondo del turismo. Sottolineando che le vere supercompetenze sono la creatività, il pensiero critico, l’autenticità sociale, l’empatia e l’adattamento umano.

Successivamente, Nicola Zoppi, consulente di customer satisfaction e comunicazione e Silvia Moggia, albergatrice, hanno affrontato il tema dell’ospitalità sostenibile, sottolineando come il “green” possa essere un elemento distintivo e attrattivo per le strutture turistiche senza risultare un peso gestionale, ma un grande ritorno. Raccontando in prima persona il proprio percorso, fatto anche di errori e risalite.

Un momento importante è stato dedicato alle opportunità offerte alle imprese del turismo grazie al progetto europeo Footprints, con l’intervento di Rita Fioresi project manager di Art-ER, che ha illustrato come il programma possa supportare il settore ravennate nel percorso verso la sostenibilità.

Emma Taveri, ceo di Destination markers, ha poi discusso il concetto di destination kindness, spiegando come strategie e iniziative mirate possano aiutare le destinazioni a promuoversi in modo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale.

Infine, il tema del Food & Wine Tourism, turismo enogastronomico, è stato al centro dell’intervento di Roberta Milano, esperta di Travel & tourism marketing strategist e Andrea Casadei, esperto di innovazione e comunicazione digitale, che hanno esplorato il legame tra cibo, viaggio e sostenibilità, analizzando come l’innovazione digitale possa rispondere ai cambiamenti della domanda e offrire nuove opportunità agli operatori del settore.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per operatori e aziende del turismo, ponendo le basi per nuove strategie e collaborazioni in vista dell’appuntamento principale di BTO – Be Travel Onlife, che si terrà l’11 e 12 novembre 2025 alla Stazione Leopolda di Firenze.