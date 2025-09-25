Sabato scorso il museo Classis si è trasformato in un luogo di avventura, scoperta e amicizia all’insegna del mito di Ulisse.

La “Notte al Museo”, ideata e organizzata dalla Sezione Didattica del Museo Classis, ha raggiunto il sold out, con oltre 40 bambini dagli 8 agli 11 anni pronti a vivere un’esperienza speciale tra le sale e i reperti del Classis.

A rendere la serata ancora più straordinaria è stata la partecipazione di una decina di giovanissimi volontari di età compresa tra i 14 e 16 anni: ragazzi che hanno scelto spontaneamente di passare il sabato sera in maniera alternativa in un museo archeologico, per animare le attività e prendere le vesti di personaggi mitologici, insieme a bambini curiosi e pieni di energia.

Oltre che a loro, un ringraziamento speciale va inoltre ai volontari della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno vegliato sulla sicurezza per tutta la notte, contribuendo in modo determinante al buon andamento dell’evento.

Questa esperienza dimostra che il museo Classis si attesta ancora una volta come uno spazio vivo di comunità, aggregazione e crescita, capace di appassionare grandi e piccoli.