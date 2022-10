Dimostrazione di forza per Enea Bastianini e per il Team Gresini MotoGP che a Sepang si confermano protagonisti assoluti di questa stagione. Un altro podio, l’ennesimo, arriva al termine di una gara combattuta proprio con il prossimo compagno di squadra Bagnaia.

Bastianini ha gestito bene gomme e gara, provando a vincere dopo che Martin era uscito di scena. Sfida emozionante con Pecco che finisce con 20 punti fondamentali per la rincorsa alla top3 mondiale. Adesso il numero #23 dipende da se stesso per chiudere terzo: a Valencia sarà sufficiente fare un punto in più di Aleix Espargaró.

“Sono contento perché 20 punti sono importanti per continuare la rincorsa ad Espargaró, non sono contento perché quando ero davanti qualcosa è cambiato e il feeling con la moto non era più lo stesso” ha spiegato Bastianini, che, per poco tempo, è riuscito anche a guidare la corsa. “Analizzeremo i dati per capire cosa è cambiato… L’importante è aver dimostrato ancora una volta di essere tra i top di questa categoria. Ora a Valencia proviamo a chiudere al meglio”.

Fabio Di Giannantonio chiude il suo fine settimana malese con 10 giri di anticipo. Il numero #49 perde l’anteriore alla curva 5 mentre si giocava la zona punti con un folto gruppo di piloti. Ora ultima occasione per chiudere bene la stagione a Valencia tra 2 settimane.

MOTO 2

Tipica domenica malese, umida, calda ad ospitare il penultimo round della stagione, l’ultimo prima di rientrare in Europa. La giornata inizia con un punto di domanda per Filip Salač, infortunatosi alla mano sinistra in qualifica. Dopo un’accurata visita al medical center viene dichiarato fit to race. Il pilota numero #12 si schiera nella diciottesima casella della griglia di partenza e stringe i denti giro dopo giro fino al traguardo dove si ritrova a conquistare un’undicesima posizione che vale come un podio.

Gara sfortunata invece per Alessandro Zaccone: il pilota romagnolo scattava dalla ventisettesima casella, ma si è trovato subito a dover evitare dei piloti a terra perdendo così il contatto con il gruppo. Rientrato in pista, dopo 9 giri, a seguito di un’imbarcata, ha deciso di ritirarsi.