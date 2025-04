Iniziata la stagione su pista per Atletica 85 Faenza BCC. Si sono inaugurate le scarpe chiodate mercoledì a Forlì con la prima fase dei CDS provinciali cadetti/e. Per molti è stata la prima gara disputata nella categoria, per altri invece un ritorno alle gare. Tante medaglie e tanto entusiasmo portati a casa per le prossime gare.

Si è aperta invece la stagione assoluta a Modena con il 46° Trofeo della Liberazione, ormai appuntamento storico del 25 aprile, con oltre 1.500 iscritti. A85 si è presentata con 24 atleti/e. Grandi numeri nelle corse brevi con la disputa di 20 batterie per ogni specialità. Nei 100m femminili bene Carolina Alvisi che corre in 12”06 e stabilisce il minimo per i campionati italiani di categoria (U23). Bene anche Zoe Fiorentini in 12”24 nonostante questa non sia la sua disciplina principale. Tra i maschi bene Pietro Rizzo in 11”53. Nei 400m Francesca Amadori chiude in 58”46 e Filippo Paganelli segna un gran personale sulla nuova distanza per lui con 49”33. Nei 100hs molto bene Sofia Tarozzi che chiude una gara molto ventosa in 14”57. Grande gara e nuovo record sociale per Sara Stellato nel lancio del martello con 43,17m. Nel salto triplo bene Irene Grossi con la misura di 10,52m.

Sempre a Modena, ma il 26 aprile, si è disputato il Meeting Città di Modena. La competizione ha cambiato nome rispetto all’iniziale “Campionati Universitari UniMoRe Open”. Tanti atleti in gara, molti anche che avevano gareggiato il 25, ma su distanze diverse. Tra tutti, buon terzo posto di Zoe Fiorentini nei 200m con il tempo di 24”72. Negli 800m primato personale per l’allievo Luca Cattani con il tempo di 1’58”14 e con ancora margini di miglioramento. In fondo siamo solo a inizio stagione, con ancora gli allenamenti da affinare per tutti.

Nella giornata di lunedì 28 si è disputata la finale dei C.S.S. provinciali categoria ragazzi/e a Forlì, rimandati da domenica scorsa causa maltempo. Nel salto in alto ragazzi si laurea campione provinciale Giacomo Ferro con 1,35m. Campioni provinciali anche Giacomo Naldoni nei 60m con 8”5 e Roberto Samorì nel lancio del vortex con 49,52m. Tra le ragazze campionessa provinciale Benedetta Galassi nel lancio del vortex con 43”99. Bene anche le staffette 4x100m con le vittorie dei ragazzi in 58”00 Mattia Cali, Roberto Samorì, Leonardo Malavolti e Giacomo Naldoni e quella femminile in 58”7 composta da Matilde Fabbri, Benedetta Galassi, Giulia Somaroli e Domitilla Mazzoni.

Da segnalare anche il titolo italiano di categoria vinto da Rita Gabellini nella 50km di Romagna a Castel Bolognese con 4h31’41”.