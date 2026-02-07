Lunedì 9 febbraio, alle 20.30, il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita “Grande, grande, grande… sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”, appuntamento organizzato in previsione dell’8 marzo.

Protagonisti della serata saranno Andrea Magnani, appassionato di musica, e i maestri Nicoletta Bassetti al violino e Davide Tardozzi alla chitarra e al basso.

Nel corso dello spettacolo si ascolteranno parole e musiche di canzoni che hanno segnato un’epoca, intrecciandole a un racconto che parla di donne, di diritti negati e del coraggio necessario per affermare la propria libertà.

La serata propone una riflessione sull’uso della parola nelle canzoni italiane che hanno accompagnato intere generazioni, attraverso testi orecchiabili e di grande successo che, sottolineano gli organizzatori, «hanno spesso restituito l’immagine di una donna affascinata dall’amore, poco incline alla ribellione e distante dai cambiamenti politici e culturali in atto. Una visione stereotipata che non ha saputo cogliere appieno i profondi mutamenti introdotti dalle lotte politiche, sindacali e culturali delle donne, capaci di incidere sulla società nel suo insieme, migliorandola per tutte e tutti».

L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil Bagnacavallo con la collaborazione di Cgil Ravenna, Anpi Bagnacavallo, Centro Sociale Abbondanza, Coordinamento Donne Spi Cgil, Circolo Arci Casablanca, Auser Bagnacavallo e Doremi, con il patrocinio del Comune.

Ingresso senza prenotazione fino a esaurimento dei posti.

Per informazioni:

Spi Cgil Bagnacavallo – 0545 61131