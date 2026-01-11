Il Museo Byron torna da grande protagonista a Londra. Martedì 27 gennaio, alle 18, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura a Belgrave, nel cuore elegante della capitale britannica, a pochi metri da Westminster, l’Italian Byron Society presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, proprietaria del Museo Byron.e presieduta da Mirella Falconi Mazzotti promuovono assieme al Comune di Ravenna ed all’Istituto Italiano di Cultura di Londra un evento culturale di grande rilievo, intitolato ‘Byron: Love, Landscape, Poetry and Hostory in the City of Mosaics’ per celebrare il primo compleanno del Museo Byron alla presenza di autorità istituzionali, giornaliste e giornalisti, del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra Francesco Bongarrà, di rappresentanti del mondo culturale e sociale londinese e degli esperti ed appassionati di letteratura dell’intero mondo anglosassone.

Dopo i saluti istituzionali di Mirella Falconi Mazzotti, Ernesto Giuseppe Alfieri, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia e del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra Bongarrà, l’evento è incentrato sul dialogo tra i due Vice Presidenti dell’Italian Byron Society e grandi esperti, come docenti universitari di letteratura anglosassone, di Byron, Diego Saglia e Gregory Dowling. Sarà presente anche Maria Grazia Marini, dirigente del Settore Turismo del Comune di Ravenna.

Questo evento con i media e le Istituzioni britanniche segue quello di un anno fa, quando un folto gruppo di inviati, reporter e giornalisti, in rappresentanza di molti dei principali media inglesi e non solo, celebrò il compleanno di Byron con una visita guidata al Museo ed un evento alla Taverna Byron, concluso con una grande torta di compleanno dedicata alla memoria del grande poeta inglese.

Inoltre, si tratta del secondo appuntamento che coinvolge il Museo Byron all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, dopo che il Museo fu grande protagonista anche in occasione dell’inaugurazione della mostra, sempre nel prestigioso palazzo di Belgrave, ‘I Mosaici Antichi di Ravenna – La collezione delle copie’, lo scorso luglio.