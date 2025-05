“Grande successo di pubblico e di entusiasmo palpabile per l’aperitivo organizzato dal capolista di Forza Italia Alberto Ancarani con ospite il deputato azzurro Alessandro Cattaneo, Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, svoltosi nel pomeriggio di sabato presso l’area esterna del Mercato Coperto, in piazza Andrea Costa.

Nel corso del suo intervento il deputato, già sindaco di Pavia e Capogruppo alla Camera di Forza Italia, ha ricordato la sua storica vicinanza a Ravenna e ai suoi militanti sostenendo lo sforzo di Nicola Grandi nell’impresa di sfidare la sinistra e garantendo l’attenzione del partito nazionale in caso di vittoria.

Con lui anche la collega deputata Rosaria Tassinari, segretario regionale di Forza Italia Emilia Romagna.

Ha preso la parola poi lo stesso Nicola Grandi, ringraziando Forza Italia per il sostegno ricevuto in questa campagna elettorale, messo in pratica con le iniziative pubbliche e con il lavoro dei candidati della lista e della candidata vice Sindaco Eleonora Zanolli, che ha altresì preso la parola dopo di lui esprimendosi contro il sistema di potere autoreferenziale della città di Ravenna.

L’incontro, presentato da Fabrizio Dore Segretario provinciale azzurro, si è concluso con l’intervento di Alberto Ancarani che si è particolarmente incentrato sulla differenza ontologica fra i programmi elettorali della sinistra e quelli del centrodestra in particolare in materia di tasse e di libertà di impresa.

Numerosi i ravennati di passaggio in un pomeriggio non sufficientemente caldo per il mare, che si sono soffermati in piazza durante gli interventi e si sono poi goduti l’aperitivo azzurro.”