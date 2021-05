In tanti oggi hanno voluto essere presenti a Bagnara di Romagna ai funerali di Federica Morsiani, la donna che lo scorso 5 maggio è morta improvvisamente nel sonno all’ottavo mese di gravidanza. Andrea si sarebbe dovuto chiamare suo figlio. A dare l’allarme quella tragica mattina fu il marito della donna, che, dopo essersi accorto delle difficoltà respiratorie della compagna, aveva chiamato i soccorsi. Purtroppo per Federica e per il bambino che portava in grembo non c’è stato nulla da fare: la donna è infatti deceduta poco dopo l’arrivo a bordo dell’ambulanza all’ospedale di Ravenna.

Durante la cerimonia di martedì mattina, svoltasi al campo sportivo della chiesa di Bagnara di Romagna, ha preso la parola anche il sindaco Riccardo Francone per portare un segno di vicinanza alla famiglia di Federica. Presenti anche le comunità di Mordano e Casalfiumanese.