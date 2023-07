Il grande caldo non dà tregua sul territorio romagnolo, inasprito dalla forte umidità. Necessario seguire determinati accorgimenti nella quotidianità, per scongiurare eventuali malori. La situazione però rischia di essere trascurata in villeggiatura, in spiaggia, dove il caldo è invece ricercato. Nel giorno del proprio anniversario, la Capitaneria di Porto ha voluto quindi dispensare consigli a chi vive in queste settimane il nostro litorale.