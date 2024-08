Grande avvallamento all’incrocio del Ponte delle Grazie: intervento in urgenza

Intervento in somma urgenza nel pomeriggio di venerdì all’incrocio del Ponte delle Grazie per un grande avvallamento che si era andato a formarsi proprio davanti al ponte, sul lato di via Renaccio. Il cedimento del manto stradale aveva creato notevole preoccupazione fra i faentini nei giorni scorsi. Molte le segnalazioni arrivate agli uffici comunali. Si temeva potesse formarsi un’enorme buca.