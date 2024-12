La prima giornata di lavori del Convegno “I’M A MOSAIC!” presso il Polo delle Arti di Piazza Kennedy a Ravenna ha riscosso vivo interesse.

I Cento anni della Scuola del Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna la cui mostra “I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì”, resterà aperta al MAR-Museo d’Arte della città di Ravenna fino al 12 gennaio 2025, sono stati raccontati da relatori provenienti da tutta Italia, appartenenti a Istituzioni e realtà diverse, ma tutti collegati al tema del mosaico. Nella giornata di domani venerdì 6 dicembre, si affronterà il rapporto tra mosaico e arte contemporanea, grazie alle biennali del mosaico, a Ravenna e in Italia; l’insegnamento del mosaico nelle scuole superiori; il mosaico come linguaggio contemporaneo privilegiato per l’arte pubblica e come linguaggio, in generale, nel mondo dell’arte contemporanea; artiste contemporanee che affrontano il linguaggio del mosaico; il rapporto tra mosaico, design e architettura. Chiuderà una tavola rotonda sull’insegnamento del mosaico nei Licei artistici, sui nuovi Settori Artistici Disciplinari dell’Accademia di Ravenna e sull’esperienza didattica e artistica dei docenti di Mosaico dell’Accademia ravennate.