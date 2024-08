Apprendo che il Governo ha nominato l’ex prefetto di Rovigo e Ravenna Enrico Caterino commissario straordinario per gestire l’enorme diffusione del granchio blu nell’Adriatico.

“Ho avuto modo di conoscere il dottor Caterino in occasione del suo incarico in prefettura a Ravenna e gli faccio i miei migliori auguri per l’importante lavoro che lo aspetta.

In Emilia-Romagna l’incessante proliferazione del granchio blu sta mettendo in grandissima difficoltà le imprese di pesca e acquacoltura e sta distruggendo l’ecosistema marino di molte zone.

Finalmente il Governo si è accorto di questa serissima emergenza, auspico che al commissario straordinario vengano assegnati poteri e risorse adeguati, a differenza della pessima gestione della vicenda peste suina”.