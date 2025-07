Granarolo: Progetto Civico segnala problemi nel trasporto scolastico, ma nessuna comunicazione è arrivata al Comune

Bambini che viaggiano in piedi o che non rispettano le regole, autobus senza cintura, autobus a volte sostituiti con mezzi di minor capacità con relative corse sovraffollate. Durante l’ultimo consiglio comunale del 30 giugno scontro si è tenuto un confronto sul trasporto scolastico in servizio nella zona di Granarolo. Progetto Civico Faentino ha portato all’attenzione della giunta alcune problematiche segnalate dai genitori. Tuttavia l’assessore Luca Ortolani ha fatto notare che nessuna di queste problematiche è mai stata segnalata all’amministrazione comunale, né dalle famiglie, né dagli istituti scolastici. In assenza di segnalazioni, quindi, per il Comune il servizio a Granarolo è al momento regolare e nel rispetto degli standard. Le famiglie, se riscontrano problemi, sono invitate a segnalargli agli organi competenti.