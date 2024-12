Il Comune di Faenza e la comunità di Granarolo Faentino si preparano a commemorare l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dal 4 al 6 gennaio 2025, si svolgeranno alcune iniziative per ricordare e onorare coloro che hanno combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il programma prenderà il via sabato 4 gennaio, quando, alle ore 17.30, alla presenza del sindaco Massimo Isola, verrà deposta una corona d’alloro presso il cippo ai caduti della Guerra Mondiale. Alle ore 18, nella chiesa della frazione faentina, verrà celebrata una funzione religiosa in memoria dei caduti civili e militari, seguita dalla deposizione di corone alle lapidi commemorative. Alle ore 19, al Circolo Anspi, l’aperitivo. Alle ore 20, nella Sala del Quartiere in Piazza Manfredi, si terrà la rassegna ‘I venerdì della Biblioteca’ con l’incontro “4 gennaio 1945: ricordi e testimonianze”, momento curato da Enza Casadio e Cesare Bordini.

Domenica 5 gennaio, alle ore 14.30, nella Sala del Quartiere (piazza Manfredi), l’inaugurazione della mostra fotografica “Granarolo nella Guerra”. Interverranno Enzo Casadio e Massimo Valli, curatori della mostra. Sarà presente anche l’Argylls Romagna Group – Faenza. A seguire, buffet offerto dal Circolo ARCI Granarolo. la mostra proseguirà lunedì 6 gennaio, dalle 14.30 e 16.30. Le iniziative organizzate rappresentano un momento importante per ricordare le vittime della guerra, ma anche per riflettere sul valore della libertà e della democrazia. Attraverso testimonianze, immagini e momenti di raccoglimento, la comunità di Granarolo Faentino intende trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un passato doloroso e la consapevolezza dell’importanza di costruire un futuro di pace.