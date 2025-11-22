I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino hanno denunciato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano del paese. L’indagine è scattata dopo che la vittima si è presentata in caserma, visibilmente scossa, raccontando di aver effettuato un bonifico da 12.500 euro a un conto corrente indicato telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un maresciallo dei Carabinieri.

Il falso militare aveva convinto l’anziano che il suo denaro fosse in pericolo a causa di presunti problemi e che fosse necessario trasferirlo immediatamente su un altro conto per metterlo al sicuro. Una versione che ha indotto la vittima, in buona fede, a eseguire l’operazione.

I Carabinieri, intuendo subito che si trattava della ormai nota tecnica del “finto carabiniere”, hanno avviato un’indagine approfondita. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, incrociata con le informazioni provenienti dalle banche dati in uso alle forze dell’ordine, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto truffatore.

Il 44enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per truffa aggravata.

L’Arma coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza che i Carabinieri non richiedono mai telefonicamente trasferimenti di denaro, né dati bancari, invitando soprattutto le persone anziane e le loro famiglie a prestare la massima attenzione ai tentativi di raggiro.