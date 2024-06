Per lavori di asfaltatura in via Fabbra, nel tratto tra via Pasolini e via Bulzacca, da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, dalle ore 8 alle 17, sarà chiusa al traffico veicolare.

Il personale della ditta esecutrice dei lavori indicherà ai residenti i percorsi alternativi per raggiungere la propria abitazione e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.