Il borgo di Granarolo Faentino si prepara a trasformarsi in un palcoscenico dove storia, artigianato e divertimento si intrecciano. Domenica 15 febbraio 2026 è in programma la 71ª edizione del Carnevale dei Ragazzi, appuntamento storico che quest’anno sarà affiancato dalla mostra “Cucire il tempo”, allestita nel teatro parrocchiale e dedicata alla memoria collettiva della frazione.

Come accade ormai da oltre settant’anni, dalle 14.30 prenderà il via la tradizionale sfilata dei carri allegorici lungo le vie del paese, accompagnata da musica, maschere e dall’entusiasmo che caratterizza questa festa popolare. Mezz’ora prima dell’avvio del corteo, nel teatro parrocchiale di via Pasolini 3, il Museo Diffuso Granarolo inaugurerà la mostra “Cucire il tempo”, un percorso espositivo che racconta la creatività locale attraverso una trentina di costumi realizzati a mano per il Carnevale, teste di personaggi in cartapesta e fotografie d’epoca.

L’esposizione sarà visitabile dal 15 al 17 febbraio, dalle 14 alle 21, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire volti, storie e tradizioni che hanno contribuito a costruire l’identità del Carnevale granarolese.

Per informazioni sulla sfilata di domenica 15 febbraio è possibile contattare il numero 339 3949264 o consultare i canali social ufficiali del Carnevale dei Ragazzi. Per dettagli sulla mostra e sulle attività del Museo Diffuso è attivo il numero 339 3632987 oppure l’indirizzo email manumon04@gmail.com.