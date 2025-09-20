Grandissima qualifica al Gran Premio dell’Azerbaijan per Liam Lawson. Il neozelandese della Racing Bulls domenica partirà terzo sul tracciato di Baku, dietro a Max Verstappen e a Carlos Sainz, altra sorpresa di giornata. Ottavo Isack Hadjar con l’altra monoposto faentina, colpevole di un errore all’ultima curva, dove ha perso centesimi importanti.

La sessione cronometrata ha offerto non pochi colpi di scena nel pomeriggio di sabato, anche a causa del forte vento e della pioggia che hanno caratterizzato la giornata. Diverse le bandiere rosse.

“È stata una delle sessioni di qualifica più folli a cui abbia mai partecipato, ma abbiamo fatto la cosa giusta andando sul sicuro per massimizzare i giri” ha spiegato Lawson una volta sceso dall’auto. “Quando c’è vento, è probabilmente più insidioso della pioggia, perché non sai da dove arriva. Il vento cambiava di giro in giro, ma ci siamo impegnati e sono super felice che tutto sia andato per il verso giusto per un ottimo risultato in qualifica. Domani sarà una gara dura, ma è un’ottima posizione di partenza. Siamo ben consapevoli dei piloti che ci troveremo ad affrontare, ma lavoreremo sodo come squadra e lotteremo per mantenere la posizione.”