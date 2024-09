Siamo ormai alla vigilia del passaggio del prestigioso Gran Premio Nuvolari in Corso Mazzini, Piazza del Popolo e Corso Garibaldi a Faenza, con tanto di controllo orario; tutto ciò domenica prossima, 22 settembre dalle 9 alle 12.

Sono oltre trecento gli iscritti con vetture di gran pregio, prodotte dal 1920 al 1960, provenienti un po’ da tutto il mondo. A gestire la tappa faentina il Gruppo Palio del Niballo coordinato da Marino Baldani, il Team Top Driver e il Racing Team Le Fonti. In esposizione, come ogni anno, le vetture di formula 1 del Visa Cash App Racing Bulls F1 Team di Faenza, oltre ad alcuni mezzi del Team Top Driver e auto e moto storiche e auto del marchio Porsche. Da notare la vetrina del negozio Cioccolato al 33 di Corso Mazzini, addobbata a tema Gp Nuvolari, con in esposizione dieci modellini della vasta collezione di Ivano Valtancoli.

Dopo Faenza il lungo serpentone dei partecipanti toccherà Lugo e Conselice.