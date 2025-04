Quarantuno edizioni. Questo il grande traguardo raggiunto dal Gran Premio Liberazione-Città delle Alfonsine, disputatosi sulla distanza classica di 10 km nel piccolo borgo ravennate. Una classica del calendario Uisp, allestita dalla locale Podistica che ancora una volta ha centrato il segno, con un evento popolato da molti dei migliori esponenti regionali e non solo.

Vittoria per un corridore con un ottimo curriculum nelle gare romagnole. Nicholas De Nicolò (Dinamo Running) ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale aggiudicandosi la ggara in 33’17” con un vantaggio di 41” su Fabio Pagliai (Atl.Reggio) e 55” su Rudy Magagnoli (Triiron), unici a tenere il distacco sotto il minuto. Quarta piazza per Matteo Belgiovane (Marathon Cremona) a 1’43”, quinto Giacomo Ganci, compagno di colori del vincitore, a 1’49”.

Pronostici confermati fra le donne con il successo di Giorgia Bonci (Gs Lamone), vincitrice lo scorso anno della Maratona di Russi e seconda ad Alfonsine, che in 39’24” ha prevalso per soli 6” su Laura Ricci (Pod.Formiginese), terza Celeste Ferrinii (Atl.Avis Castel San Pietro) a 18”.

Ben 228 i classificati, a cui vanno aggiunti tutti quelli presenti nelle prove non competitive di 10 e 2,5 km. La gara valida per il Campionato Provinciale Uisp aveva il patrocinio del Comune di Alfonsine e la collaborazione del locale Assessorato allo Sport, oltre che del Coordinamento Società Podistiche Ravennati. La manifestazione era intitolata alla memoria di Nadia Luzzaro, valida atleta della Podistica che non mancava mai alle mezze maratone romagnole come lo stesso Gran Premio Liberazione, che solo di recente ha ridotto la sua distanza. Un grazie a tutte le associazioni, gli sponsor e i volontari che hanno prestato la loro opera per una gara nella storia del podismo regionale e non solo.