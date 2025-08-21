In occasione della gara ciclistica 2° G.P. Caffè Borbone, sabato 23 agosto è prevista la sospensione della circolazione sulle strade del percorso per consentire il transito della carovana di gara, per intervalli temporali di circa 15 minuti. La gara partirà da Errano (Faenza) alle ore 14.00 e terminerà presso Piazza Marconi a Brisighella tra le 17.00 e le 17.30, a cui seguiranno le cerimonie di premiazione.

Il percorso attraverserà la SP 66 Via Celle – Via Casale per entrare nel circuito Coralli (via Celle) per 8 giri. All’uscita, la carovana procederà verso Rio Chiè, Brisighella, Monticino, Villa Vezzano, per poi tornare verso Brisighella. Per i veicoli circolanti in senso contrario alla direzione della corsa il divieto di transito potrebbe estendersi a 30 minuti.

L’ordinanza prevede alcune limitazioni alla sosta e circolazione nel centro storico di Brisighella per sabato 23: dalle 10.00 alle 18.30 divieto di sosta per tutti i veicoli in via XXIV Maggio, Largo Swingenberg, via Naldi, via Porta Fiorentina, via Della Fossa nel tratto compreso fra il civico 33 e l’intersezione con via Metelli/Largo Swingenberg, Parcheggio Norma Cossetto; dalle 8.00 alle 18.30 divieto di transito e di sosta in Via Metelli nel tratto compreso fra il civico 7 e Piazzetta Porta Gabalo, Piazzetta Porta Gabalo, Piazza Marconi, via Naldi; dalle 12.00 alle 18.30 divieto di sosta in Piazza Carducci; dalle 13.00 alle 18.30 divieto di sosta in Via Roma. Per maggiori informazioni consultare l’ordinanza in allegato.