La nuova stagione del campionato MotoGP inizia nei migliori dei modi per il Team Gresini e per il suo pilota di punta, Alex Marquez. Lo spagnolo, insieme al fratello, ha dato vita ad un confronto che ha animato la domenica pomeriggio sulla pista di Buriram. La vittoria è andata a Marc Marquez, da quest’anno in sella alla Ducati ufficiale. Alex Marquez è stato secondo alla bandiera a scacchi, davanti all’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. I due fratelli avevano chiuso sabato la Sprint Race con il medesimo risultato, testimoniando un ottimo feeling con la pista e chiudendo un fine settimana da dominatori della prima tappa di stagione.

“È stato un gran fine settimana. Oggi abbiamo dato tutto ed è arrivato un ottimo risultato, sapevamo di poter ripetere la gara di ieri, ma su 26 giri non era comunque scontato” ha dichiarato Alex Marquez a moto ferme. “Lasciamo la Thailandia con tanti punti e la consapevolezza di essere forti. Marc e Pecco hanno qualcosa in più ma lavoriamo per stare con loro ad ogni gara, qui ci siamo riusciti e dobbiamo essere molto soddisfatti”.

Primi punti anche per l’altra moto del Team Gresini. Fermin Aldeguer ha chiuso tredicesimo: “Abbiamo terminato la prima gara ufficiale nella zona punti e vicini alla top10. C’è tantissimo da migliorare, soprattutto con l’elettronica e come lavorare sulla moto. Dobbiamo avvicinarci poco a poco ai migliori. Iniziare l’anno con queste temperature e su questa pista non era facile, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Ora bisogna ripartire dall’Argentina sapendo che bisogna fare uno step ad ogni uscita”.