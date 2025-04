A dispetto delle tante concomitanze di una domenica podisticamente molto ricca e varia, la 41esima edizione del GP Liberazione di Alfonsine (RA) si preannuncia come una delle gare più interessanti del panorama domenicale. Eppure la storia della manifestazione, per molti anni una delle mezze maratone di riferimento del panorama emiliano-romagnolo poi trasformata in un’apprezzatissima 10 km, dice che tanti nomi importanti hanno percorso le sue strade. Quest’anno si preannuncia grande battaglia con il ritorno di Isaia Linari, vincitore nel 2023 in 33’02”.

Contro di lui un personaggio assoluto del podismo romagnolo come Rudy Magagnoli, secondo lo scorso anno in 33’56”. In campo femminile ecco Giorgia Bonci, atleta di casa seconda lo scorso anno in 40’09”, con lei Barbara Piancastelli e Melissa Pezzini, sul podio di categoria nella passata stagione.

La gara, allestita dalla locale Podistica con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport sarà abbinata a due prove non competitive di 10 e 2,5 km. Ritrovo per tutti in Piazza Antonio Gramsci, con il via fissato per le ore 9:30. Pioggia di premiazioni alla fine, non solo per i vincitori assoluti considerando i quasi 140 riconoscimenti di categoria. Iscrizioni al costo di 15 euro provvedendo direttamente sul posto dalle 8:00 di mattina. Per la camminata ludico-motoria il prezzo è di 3 euro. La gara è intitolata alla memoria di Nadia Luzzaro, a cui sarà dedicato il premio per la miglior donna e per le prime 3 di ogni categoria.

Per informazioni: Podistica Alfonsinese, podalfonsinese@gmail.com