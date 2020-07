Goletta Verde arriva simbolicamente in Emilia-Romagna. Nonostante l’assenza dell’imbarcazione, infatti, la campagna quest’anno porterà con sé un ricco programma di iniziative volte alla conoscenza del territorio e a stimolare il dibattito sui temi dell’energia, dei rifiuti, del turismo e della salute delle nostre acque.

Al centro resta la citizen science, che ha visto i volontari dei circoli della costa impegnarsi in prima persona per eseguire i monitoraggi sulla qualità delle acque alle foci, iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto regionale Green Eye 2.0.

Il contributo prezioso dei Circoli della costa emiliano romagnola, inoltre, si traduce in questa edizione nel raccontare le bellezze del territorio e sensibilizzare sulle opportunità di un turismo più lento ed etico.

Al centro del dibattito politico, invece, il tema dell’energia e le attività estrattive dell’Adriatico, con approfondimenti sulla potenzialità degli impianti eolici offshore, utili a favorire il processo di riconversione verde del settore.

Di seguito il programma delle iniziative:

Sabato 18 luglio

A Riccione presso la sede di Fondazione Cetacea

· Ore 10:00: flash mob sulla spiaggia contro le energie fossili e pro eolico offshore

· Ore 11:00: Incontro “Prospettive per l’energia pulita dell’Adriatico del Futuro”

(per info: info@legambiente.emiliaromagna.it)

A Cesenatico presso il Museo della Marineria

· Ore 10:00: visita al Museo della Marineria e uscita delle barche

(per info: legambiente.cesena@gmail.com)

A Comacchio presso il Mercato del pesce

· Ore 9:30: biciclettata alle “Vene di Bellocchio”

(per info: legambiente.comacchio@gmail.com)

Domenica 19 luglio

A Ravenna presso il parcheggio di Punte Alberete

· Ore 10:30: escursione a Punte Alberete con coop. Atlantide

(per info: info@legambiente.ravenna.it)

A Rimini presso l’invaso di Ponte Tiberio

· Ore 9:15: biciclettata da Rimini verso Mutonia (Santarcangelo di Romagna)

(per info: legambientevalmarecchia@gmail.com)

Lunedì 20 luglio

· Ore 17:30: in diretta streaming sui canali di Legambiente Emilia-Romagna, presentazione dei risultati del progetto Zero Plastica in Mare

(per info: info@legambiente.emiliaromagna.it)

Domenica 22 luglio

A Cesenatico presso il Museo della Marineria:

· Ore 10:00: conferenza stampa di presentazione del monitoraggio scientifico di Goletta Verde

· Ore 11:00: premiazione delle realtà turistiche virtuose della Romagna

(per info: info@legambiente.emiliaromagna.it)

Le informazioni dettagliate sulle singole iniziative saranno disponibili sui canali social di Legambiente Emilia-Romagna e dei Circoli territoriali, e sul sito www.legambiente.emiliaromagna.it