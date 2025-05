L’evento golfistico G4D Open, tenutosi recentemente a Woburn (UK), ha visto trionfare nuovamente Alessandra Donati nella categoria Best Woman Standing 1. La golfista di Faenza- che fa parte della Squadra Agonistica Paralimpica del Royal Park I Roveri di Torino ed allenata da Camilla Mortigliengo dell’Edoardo Molinari Golf Academy – nota per la sua determinazione e passione, ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno, confermando la sua posizione di spicco nel panorama del golf per disabili.

La competizione, che riunisce gli 80 migliori golfisti con disabilità, provenienti da tutto il mondo, ha messo in luce le abilità e la tenacia di Donati, che ha superato le sfide del campo con grande maestria. La sua vittoria rappresenta un importante traguardo non solo per la sua carriera sportiva, ma anche come esempio di superamento e di inclusione nello sport.

“Questo premio è il risultato di tanto impegno e dedizione,” ha dichiarato Donati dopo la premiazione. “Sono felice di poter ispirare altri atleti con disabilità a perseguire i loro sogni nello sport.”

Il G4D Open è un evento importante per la comunità del golf per disabili, e la vittoria di Alessandra Donati contribuisce a rafforzare l’importanza dell’inclusione e della diversità nello sport. La sua storia di successo serve da ispirazione per molti, dimostrando che con la determinazione e la passione è possibile raggiungere grandi risultati nonostante le sfide.