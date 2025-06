Continua il viaggio Goletta Verde 2025, la storica campagna estiva di Legambiente che è partita il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia e terminerà il 9 agosto in Liguria, per monitorare lo stato di salute del mare e delle coste. I temi a bordo di questa 39° edizione – che avrà come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia, partner tecnico Biorepack – spazieranno dalla depurazione delle acque e dall’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità.

L’Emilia-Romagna si prepara ad ospitare la terza tappa di Goletta Verde a Marina di Ravenna dal 28 al 30 giugno. La tre giorni di tappa si aprirà sabato 28 giugno con un convegno dal titolo “Scenari e strumenti per la transizione energetica” presso la sala convegni del Ravenna Yacht Club, e si proseguirà il pomeriggio con i laboratori didattici e il mini-talk “Alieni tra noi: ecosistemi ed economia a rischio”. Domenica 29 tre appuntamenti: la mattina il workshop Vita tra le dune: conoscere, proteggere, vivere la biodiversità dei nostri litorali. Il pomeriggio i laboratori didattici e un’escursione all’interno della Pineta dei Piomboni con vista sulla Piallassa. Lunedì 30 alle ore 11.00 la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio delle acque presso Terrazza, Ravenna Yacht Club a Marina di Ravenna. Il pomeriggio verrà presentato anche il libro “Turismo Insostenibile – per una nuova ecologia degli spazi e del tempo libero”.

“Anche quest’anno l’arrivo di Goletta Verde in Emilia-Romagna sarà un’occasione per accendere i riflettori su temi importantissimi per il nostro territorio – dichiara Davide Ferraresi, Presidente Legambiente Emilia-Romagna. Saranno dei giorni ricchi di appuntamenti, che spazieranno tra laboratori didattici, dibattiti e convegno sulle specie aliene e la transizione ecologica, escursioni nel territorio, e la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste dell’Emilia-Romagna.”

In questa edizione 2025, torna il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla pagina dedicata.

IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE MARINA DI RAVENNA

Sabato 28 giugno

Ore 10.30 | Sala Convegni Ravenna Yacht Club, Via Molo Dalmazia 81, Marina di Ravenna|

Convegno: Scenari e strumenti per la transizione energetica

Saluti

Amministrazione Comunale di Ravenna*

Guglielmo Maurizio, Presidente Ravenna Yacht Club

Elisa Turiani, Portavoce Goletta Verde

Introduce e modera

Davide Ferraresi, Presidente Legambiente Emilia-Romagna

Sessioni

“Perché decarbonizzare? La transizione energetica nel quadro della crisi climatica”

Vittorio Marletto, Energia per l’Italia

Andrea Tilche, Energia per l’Italia

“Territori in transizione energetica: progetti e buone pratiche”

Alberto Bernabini, AGNES

Enrico Piraccini, Responsabile Innovazione e Scounting – BU Energie Rinnovabili, Gruppo HERA

Enrico De Sanso, referente per soci e territori cooperativa ènostra

Antonio Lazzari, Presidente CERS Ravenna APS

Conclusioni

Vincenzo Colla, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e greeneconomy, Energia

Ore 16.00 | Spazio Saperi e Sapori c/o Stabilimento Duna degli Orsi |Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Vi aspettiamo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Come riconosciamo le tracce dei nidi di tartarughe marine? Gli squali sono pericolosi? Quali azioni possiamo mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini? Lo scopriremo insieme, attraverso un’esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante!

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per info e prenotazioni: campagne@legambiente.it

Ore 17.30 | Terrazza Ravenna Yacht Club, Via Molo Dalmazia 81 | Mini talk “Alieni tra noi: ecosistemi ed economia a rischio”

Una chiacchierata con esperti sul tema della specie aliene animali e vegetali che sono presenti nell’area del Parco del Delta, dei danni agli ecosistemi e all’economia, ma anche dei possibili sistemi di contrasto non cruenti.

Intervengono

Elisa Turiani, portavoce Goletta Verde

Massimiliano Costa, Direttore Parco Delta Po Emilia-Romagna

Andrea Morsolin, Consorzio Bonifica Renana

Nevio Torresi, COAPI

A seguire aperitivo di benvenuto a Goletta Verde

Domenica 29 giugno

Ore 10.30 | Stabilimento La Duna degli Orsi |Workshop “Vita tra le dune: conoscere, proteggere, vivere la biodiversità dei nostri litorali”

Workshop a cura del coordinamento giovani di Legambiente Emilia-Romagna. Un’occasione unica per approfondire il ruolo essenziale delle dune costiere come elementi chiave degli ecosistemi litoranei: barriere naturali contro l’erosione e le mareggiate, habitat insostituibile per numerose specie animali e vegetali e filtro biologico tra l’ambiente marino e quello terrestre.

Il workshop è gratuito, pensato per bambin* e ragazz* (8-18 anni)

Ore 16.00 | Spazio Saperi e Sapori c/o Stabilimento Duna degli Orsi |Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Vi aspettiamo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Come riconosciamo le tracce dei nidi di tartarughe marine? Gli squali sono pericolosi? Quali azioni possiamo mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini? Lo scopriremo insieme, attraverso un’esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante!

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per info e prenotazioni: campagne@legambiente.it

Ore 17.00| Circolo Ippico “La Piallassa” | Escursione “Piallassa e Pineta Piomboni, biodiversità da tutelare”

Passeggiata all’interno della Pineta dei Piomboni con vista sulla Piallassa e soste in punti significativi per raccontare la biodiversità dell’area e le problematiche relative alla sua conservazione.

Saremo accompagnati da

Aida Morelli, presidente Parco del Delta del Po

Alfonso De Leo, presidente Circolo Ippico la Piallassa

Legambiente Ravenna e Raggruppamento Guardie Ecologiche di Ravenna

Durante l’escursione è previsto il concorso fotografico “SNAP in Nature – Piallassa e Pineta Piomboni, biodiversità da tutelare”

La partecipazione al concorso è gratuita previa iscrizione a questo link https://forms.office.com/e/WKgFbwbDC8

Si prega di prendere visione del regolamento prima di iscriversi LIFE NatConnect2030 Snap in Nature 2024 (T7.13)_Regolamento.docx – Documenti Google

A seguire aperitivo e premiazione del concorso fotografico.

Lunedì 30 giugno

Ore 11.00| Terrazza, Ravenna Yacht Club | Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste dell’Emilia-Romagna.

Intervengono:

Elisa Turiani, portavoce Goletta Verde

Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna

Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna

Irene Priolo, Assessora all’Ambiente Regione Emilia-Romagna

Cristina Mazziotti, Responsabile Struttura Oceanografica Daphne, ARPAE

Alessia Merlo, Responsabile Coordinamento dell’Area 2 – CONOU

Francesco De Marco, S.T.V. Capitaneria di Porto di Ravenna

Ore 17.00| Terrazza, Ravenna Yacht Club | Presentazione del libro

“Turismo Insostenibile – per una nuova ecologia degli spazi e del tempo libero”

Un testo per riflettere sulle strategie per ridurre l’impronta ecologica del turismo, partendo da riforme legislative, fino alla promozione di scelte consapevoli che ogni individuo può adottare.

L’autore Alex Giuzio a confronto con il giornalista Alberto Mazzotti.

*invitati in attesa di conferma

Si ringrazia Ravenna Yacht Club, lo stabilimento Duna degli Orsi, l’Associazione Saperi e Sapori, e il Circolo Ippico La Piallassa per l’ospitalità, i laboratori Tentamus – Agriparadigma e WhiteLab per le analisi dei campioni di acqua.