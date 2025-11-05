Oggi allo stand di Cisambiente a Ecomondo, Formula Ambiente ha ricevuto il “Gold Certiquality – Riconoscimento di Eccellenza Gold”, il premio molto selettivo che l’organismo di certificazione Certiquality conferisce alle aziende che dimostrano livelli avanzati di gestione integrata nei sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e almeno un’altra certificazione.

A ricevere il prestigioso riconoscimento dalle mani di Olga Locati, responsabile comunicazione di Certiquality, è stato Corrado Pirazzini, presidente del Consorzio CFA e vicepresidente di Formula Ambiente SpA, le due realtà premiate.

Il riconoscimento viene assegnato alle imprese che non solo hanno ottenuto le certificazioni di base (ad esempio ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ISO 45001), ma che le hanno integrate in modo efficace e dimostrano una gestione sistemica delle tematiche di qualità, ambiente e sicurezza.

Il riconoscimento, ottenuto da un numero molto limitato di realtà, non è un “certificato standard”: è un riconoscimento speciale destinato a imprese, come Formula Ambiente, che hanno integrato più sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e anche anticorruzione, parità di genere e responsabilità sociale in modo efficace.

“Ricevere questo attestato – dichiara Pirazzini – è la conferma che stiamo agendo nel modo corretto e siamo felici che questi nostri sforzi vengano riconosciuti da importanti organismi internazionali come Certiquality”.

Certiquality è un ente di certificazione accreditato che opera in Italia e all’estero dal 1989. Fa parte di network e federazioni internazionali di organismi di certificazione, è accreditato da Accredia – l’ente italiano di accreditamento – e aderisce a standard internazionali tra i più rigorosi.

Formula Ambiente è la realtà con sedi a Cesena e a Cagliari specializzata nei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, gestione dei centri di raccolta e manutenzione del verde pubblico.

Opera in numerose regioni italiane, servendo comuni e enti pubblici con oltre 1.500 dipendenti.