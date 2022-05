In via Rivalona a Godo di Russi nel pomeriggio, un bambino di undici anni si è scontrato con un furgone. L’incidente è accaduto all’altezza della Locanda del Viaggiatore. Il ragazzino è caduto in terra e sbattendo la testa ha perso conoscenza, sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. Intervenuta la Polizia locale per la gestione del traffico e per i rilievi di legge.