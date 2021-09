I soccorsi del 118 sono intervenuti questa mattina intorno alle 10,30 a Godo di Russi, dove all’incrocio tra via Faentina Nord e la San Vitale due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Volvo condotta da un uomo sulla cinquantina è finita nel fosso a seguito dello scontro con una seconda vettura, una Peugeot con a bordo due anziani. Il conducente della Volvo è stato portato in elicottero con un codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la coppia di anziani stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Croci. La starda San Vitale è stata chiusa al traffico in direzione di Russi per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di legge.