La consigliera del PD Gloria Natali ha richiesto notizie sui tempi per la fornitura di arredi presso il polo per l’infanzia di Mezzano.

«Il polo – ha spiegato Natali – comprende il nido d’infanzia “Le Margherite” e la scuola dell’infanzia “I Folletti” ed è stato oggetto di un ampliamento con il quale sono state realizzate due sezioni di scuola per l’infanzia, servizi per il personale oltre a un ampio salone.

Si aggiungeranno a breve i lavori edili per l’adeguamento dei locali della vecchia struttura che ospiterà tre sezioni di asilo nido 0-3 anni. Ogni tipologia educativa avrà propri saloni e zone gioco dedicate oltre alle sale sonno per i più piccoli. La cucina continuerà a fornire i pasti per tutti gli utenti indistintamente.

Dal servizio Edilizia Pubblica, con l’apporto della pedagogista di riferimento della scuola, è stato redatto un progetto per gli arredi dei nuovi locali.»

L’assessora Del Conte ha confermato che, dopo l’intervento complessivo da 220.000 euro, è stata ratificata una somma ulteriore di circa 49.000 euro per il finanziamento degli arredi che allestiranno l’edificio in ampliamento e la terza sezione di materna ricavata nella struttura esistente. I mobili saranno consegnati nella prima settimana di agosto, poi si procederà alla pulizia della struttura per consentire il regolare inizio dell’attività scolastica con il nuovo allestimento.