“Gli uomini e le donne della Liberazione”. La mostra al Salone delle Bandiere della residenza municipale inaugura gli eventi per l’80° anniversario della Liberazione di Faenza. La Fototeca Manfrediana ha voluto raccontare l’entrata in città degli Alleati attraverso un percorso che segue le varie nazionalità delle truppe che combatterono contro i tedeschi. Diverse le foto in esposizione per la prima volta. Sabato 14 dicembre, alle 10.30, è prevista una visita guidata alla mostra.