Gli studenti dell’ISIA si confrontano con l’arte ceramica del MIC: inaugurata la mostra della Summer School | VIDEO

Oltre 50 progetti, 26 studenti. Inaugurata al Museo Internazionale delle Ceramiche e all’Isia di Faenza la mostra delle opere realizzate dai ragazzi che hanno frequentato MIC Summer School, il progetto di quattro settimane del museo delle ceramiche avviato quest’anno in via sperimentale in collaborazione con l’istituto per le industrie artistiche. A guidare il lavoro dei ragazzi quattro giovani artisti selezionati al 61° Premio Faenza. In esposizione dal 27 ottobre al 15 gennaio oggetti d’arte e d’artigianato realizzati in collaborazione con il laboratorio didattico del MIC.