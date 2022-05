Gli studenti delle superiori simulano i lavori del Parlamento Europeo | VIDEO

Gli studenti delle scuole di Ravenna simulano il lavoro del Parlamento Europeo. In previsione della Festa dell’Europa, in programma il 9 maggio, 5 classi delle scuole superiori di Ravenna, Oriani, Alighieri, Nervi-Severini, Nullo Baldini e Ginanni, si sono ritrovate a Palazzo Rasponi per avanzare proposte sul futuro della comunità europea come fossero proposte di legge. Divisi per tavoli di lavoro, sanità pubblica, ambiente, affari esteri, lavoro ed educazione, gli studenti si sono confrontati fra di loro e con i coetanei del liceo classico di Speyer, città gemellata con Ravenna