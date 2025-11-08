Nella giornata odierna il presidente dell’ODV Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, ha incontrato l’Assessora con delega all’Istruzione del Comune di Ravenna, Francesca Impellizzeri.

Il fulcro della riunione è stata la consegna ufficiale della pergamena “Cittadina e Cittadino Solidale 2025” all’Assessora Impellizzeri, in quanto rappresentante dell’amministrazione comunale con delega all’istruzione.

Il riconoscimento, promosso dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato di Ravenna, è stato attribuito alla Scuola Primaria Giovanni Pascoli di Ravenna con la seguente motivazione:

“Essersi dedicati, con solidarietà e sorriso, alle famiglie bisognose di Ravenna e provincia che si affidano a Il Terzo Mondo ODV, nonché allo Sportello del Sorriso, culla per i bambini e le bambine meno fortunati.”

La cerimonia di consegna si è svolta il 4 ottobre 2025, in occasione della tradizionale festa annuale del volontariato locale.

“È importante sottolineare – dichiara il presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga – che la Scuola Primaria Giovanni Pascoli è stata candidata dalla nostra associazione per aver partecipato attivamente alla straordinaria raccolta di pacchi regalo destinati ai bambini e alle bambine più vulnerabili di Ravenna e provincia, sostenendo così la settima edizione del progetto “Grazie Babbo Natale”, a cura della stessa ODV”.

Un gesto di grande solidarietà che non poteva passare inosservato: “Quando è un bambino a tendere la mano a un altro – conclude Tchameni – il valore del dono assume un significato ancora più profondo. L’aiuto e la condivisione, vissuti tra animi puri e sinceri, rappresentano un esempio di umanità che va promosso, incoraggiato e onorato.”