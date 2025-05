Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 14.30, lungo le vie del borgo medioevale prenderà vita il progetto “Bambino Apprendista Cicerone”, realizzato dagli alunni delle classi V dell’Istituto Comprensivo “Olindo Pazzi” di Brisighella, volto alla conoscenza e divulgazione delle bellezze storico-artistiche del paese.

Il centro storico, vissuto come luogo di apprendimento attivo e di ricchezza tutta da scoprire e riscoprire, si animerà, anche grazie all’accompagnamento musicale dei Tamburi Medioevali di Brisighella, con la presenza dei bambini che, calandosi nel ruolo di giovani guide, racconteranno la storia dei punti più importanti e caratteristici del borgo a genitori e turisti, al contempo imparando e raccontando il proprio territorio come fase fondamentale del loro sviluppo, e come momento sociale utile agli adulti per guardare con occhi nuovi e curiosi quel che forse non si nota più. Strade e palazzi di Brisighella diventeranno quindi una narrazione nuova, curiosa, entusiasta, come solo i bambini sanno ancora fare.

La seconda parte della manifestazione si svolgerà presso la Loggetta Fabbri nella sede associativa di via Naldi, 17 e sarà dedicata all’inaugurazione della mostra delle opere artistiche, incentrate sulle caratteristiche più peculiari del nostro borgo, realizzate dalla creatività degli alunni, in collaborazione con gli insegnanti e coordinato da Franca Galassini. Un progetto molto sentito e molto caro all’Associazione che ha come obiettivo i giovani e il continuo spronarli ad osservare la propria terra, le proprie radici, letteralmente a “disegnarle” affinché la frenesia del contemporaneo non li allontani dalla loro stessa storia.

Al termine, alle ore 17, all’interno del Foyer del Teatro Comunale avverrà la cerimonia di consegna degli attestati a tutti i partecipanti.