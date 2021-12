Gli studenti della scuola Mordani ricordano William | VIDEO

Come spiegare una cosa inspiegabile ? Cosa puoi dire con una poesia ? Ma la poesia vede l’invisibile dove sparisce, dovunque sia. Dove è sparito quel vostro amico ? Io sono questa poesia e ve lo dico.

Inizia così “Filastrocca per un compagno di scuola perduto”, la poesia scritta da Bruno Tognolini e dedicata a William, studente della scuola primaria Filippo Mordani morto di leucemia in prima elementare. Una poesia nata per aiutare i compagni di classe di William ad affrontare la perdita.

A tre anni di distanza, oggi, quei bambini, ora in quarta, sono tornati a ricordare pubblicamente l’amico scomparso, in compagnia proprio di Bruno Tognolini, scrittore, poeta e sceneggiatore da sempre vicino al mondo dei più piccoli. L’incontro è avvenuto al museo d’arte di Ravenna con la partecipazione di altre tre classi di quarta e quinta. Un incontro che sarebbe dovuto avvenire negli anni passati, ma, a causa della pandemia, è sempre stato rinviato.