Lunedì 30 gennaio alla scuola secondaria di primo grado «Silvestro Gherardi» di Lugo si è svolto un evento divulgativo dedicato a Target Ce, il progetto didattico sul tema dell’efficienza e del risparmio energetico nelle scuole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nei mesi di novembre e dicembre il progetto ha coinvolto circa 80 studenti delle classi terze della scuola Gherardi con lezioni in aula e laboratori dedicati al tema dell’energia. L’incontro di lunedì ha visto la partecipazione della classe 3C che ha condiviso le informazioni sul progetto ai coetanei di altre due classi della scuola, oltre ai referenti scolastici e comunali. In particolare sono stati messi in evidenza i risultati del monitoraggio energetico della propria aula, realizzato anche grazie agli strumenti multimediali messi a disposizione della scuola proprio grazie a Target Ce.

Il progetto didattico ha dato continuità a quanto già svolto nel precedente anno scolastico nelle scuole dell’Unione, affrontando la sfida territoriale e la necessità di soluzioni di efficienza energetica del territorio, sviluppo sostenibile e risparmio energetico, in linea con gli obiettivi europei dell’Agenda 2030.

Per coinvolgere gli alunni in momenti pratici, gli educatori di Atlantide che si sono occupati di realizzare le attività nei mesi di novembre e dicembre si sono avvalsi degli exhibit interattivi che compongono l’installazione itinerante «Generazione Futuro Green», realizzata dal Ceas dell’Unione con l’intento di trasmettere le conoscenze utili per comprendere come avviene la produzione di energia, quali sono gli ambiti di maggior spreco energetico e gli impatti ambientali riscontrabili sia su scala locale che a livello globale.

Le lezioni in classe hanno permesso di esplorare Target Ce a 360 gradi, dall’applicazione energy@school alle attrezzature in dotazione alla scuola proprio grazie al progetto.