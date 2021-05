Gli allievi dei percorsi musicali di primo e secondo livello del conservatorio di Ravenna, istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi, tornano a esibirsi dopo una lunga pausa, sul palcoscenico del teatro Alighieri lunedì 17 maggio e sabato 22 maggio, dalle 18 alle 21. L’ingresso è gratuito.

I concerti riportano il titolo di “Momenti musicali” perché è proprio quello che intendono essere: dei brevi interventi musicali della durata di circa 40 minuti, ognuno arricchito delle esecuzioni di diversi strumenti e ensemble.

Ci saranno archi, fiati, pianisti, percussioni, cantanti e molteplici gruppi cameristici. Accanto ai solisti si avrà la possibilità di ascoltare l’orchestra dei fiati dell’istituto, diretta dal maestro Stefano Franceschini, che concluderà la serata del 17 maggio.

La peculiarità di questo appuntamento è proprio la varietà del programma proposto: la rassegna si apre con la partita n.4 di Bach e, passando per autori classici e romantici, arriva a dare voce persino a compositori moderni della fine del Novecento, a dimostrazione della volontà degli esecutori di garantire un’offerta artistica sempre al passo con i tempi. In questo momento simbolico di riapertura per il mondo della cultura e dello spettacolo, tutta la cittadinanza è invitata a seguire la “maratona” di concerti proposta dall’istituto Verdi.