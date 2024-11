La classe 4ª A Web Community in visita alla Surgital S.p.A.: un’esperienza formativa tra innovazione e sostenibilità

Il 25 novembre, gli studenti della classe 4ª A Web Community dell’Istituo Professionale Persolino-Strocchi di Faenza, accompagnati dai professori Michelangelo Esposito e Domenico Coppola, hanno avuto l’opportunità di visitare la Surgital S.p.A., a Lavezzola. L’azienda rappresenta un’eccellenza italiana nel settore alimentare ed è leader nella produzione di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite surgelati.

La visita ha offerto ai ragazzi un’immersione concreta in una realtà industriale di alto livello, che ha recentemente chiuso il bilancio consolidato 2023 con un incremento del +15% rispetto all’anno precedente, consolidando la propria posizione di riferimento nei mercati nazionali e internazionali.

“Gli studenti, con entusiasmo e curiosità, hanno avuto l’occasione di approfondire aspetti fondamentali del funzionamento aziendale, come la gestione della produzione, le strategie di marketing, la logistica e l’amministrazione. Il loro coinvolgimento attivo, attraverso domande pertinenti e riflessioni, ha evidenziato un sincero interesse verso il mondo del lavoro e la sua complessità.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato l’incontro con il Direttore Commerciale di Surgital, Massimiliano Bacchini, che ha sottolineato l’importanza della visione strategica e degli investimenti pianificati che hanno permesso all’azienda di raggiungere risultati economici senza precedenti. Ha evidenziato come la sostenibilità rappresenti un pilastro del piano industriale 2023-2025, con iniziative volte all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e all’autosufficienza energetica dello stabilimento grazie a un nuovo impianto fotovoltaico. Questo impegno verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità testimonia il ruolo di Surgital nel promuovere l’economia circolare e la crescita sostenibile del territorio.

Queste parole hanno dato agli studenti uno spunto importante per comprendere come un’azienda moderna non punti soltanto alla crescita economica, ma anche all’integrazione di valori essenziali come la responsabilità sociale e ambientale.

Surgital si distingue infatti per il suo impegno nella promozione dell’economia circolare, nel supporto al benessere dei dipendenti e nella crescita sostenibile della comunità locale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per avvicinare i ragazzi alla realtà del mondo lavorativo, fornendo loro strumenti preziosi per orientarsi e prepararsi alle sfide future”.