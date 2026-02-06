Il 4 febbraio 2026 gli studenti della classe 3ª Web dell’Istituto Professionale Persolino-Strocchi di Faenza hanno partecipato a una visita aziendale alla Surgital S.p.A., realtà d’eccellenza del settore agroalimentare italiano con sede a Lavezzola, accompagnati dai docenti Michelangelo Esposito, docente di Economia aziendale, e Domenico Coppola, docente di Informatica.

Durante l’incontro, l’azienda ha presentato il percorso di rinnovamento intrapreso all’inizio del 2026, che segna un’evoluzione significativa dell’identità Surgital. Non si tratta di un semplice restyling grafico, ma di un cambiamento più profondo, pensato per raccontare in modo contemporaneo l’alta tradizione della pasta fresca italiana che l’azienda rappresenta da oltre 40 anni.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo logo, simbolo di una storia che guarda al futuro. L’icona nasce dal quadrato di pasta fresca che si trasforma in garganello, formato tipico della tradizione romagnola. Il colore giallo richiama la materia prima, mentre le linee oblique riproducono i solchi lasciati dalle mani delle sfogline. Proprio nello stabilimento Surgital venne infatti brevettata la macchina industriale ispirata a questi gesti artigianali, capace di produrre il garganello su larga scala.

Questo simbolo rappresenta il cuore dell’Intelligenza Artigianale, valore che guida da sempre l’azienda e che unisce manualità umana, creatività e passione alle potenzialità e alla precisione della tecnologia. La surgelazione rapida consente di preservare la freschezza originale dei prodotti, definiti “più freschi del fresco”.

Agli studenti è stato illustrato anche il nuovo messaggio comunicativo di Surgital, racchiuso nel claim “Celebrating Freshness”, che esprime non solo la freschezza dei prodotti, ma anche il modo di pensare, lavorare e comunicare dell’azienda, in linea con un approccio moderno e innovativo.

La visita ha permesso inoltre di conoscere la nuova organizzazione della gamma, riorganizzata per rispondere in modo più semplice e funzionale alle esigenze del canale Horeca. L’offerta oggi si articola in tre brand principali:

Divine Creazioni – Be Unique. Be Divine., dedicata alla pasta fresca per la ristorazione creativa e ricercata;

Fiordiprimi – Pronti al tuo servizio, linea di piatti pronti surgelati in mono e multiporzione pensata per la ristorazione veloce;

Pastificio Bacchini – The Art of Primo, nuovo marchio che raccoglie una gamma completa di pasta, sughi e sfoglie suddivise in linee specializzate come Alta Tradizione, Sughi, Prontosfoglia, Express, Bakery e Basic.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione formativa per gli studenti della 3ª Web, che hanno potuto comprendere come un’azienda moderna sappia valorizzare le proprie radici territoriali integrandole con innovazione, tecnologia e una comunicazione efficace.

Un sentito ringraziamento va a Surgital S.p.A. per l’accoglienza e per aver offerto agli studenti un’opportunità concreta di avvicinamento al mondo del lavoro e dell’impresa.