Nel corso del viaggio della memoria storica, svolto a Parigi dal 3 all’8 Novembre, le studentesse e gli studenti delle classi 4AEL, 5AIN, e 2B dell’Istituto Tecnico Nullo Baldini di Ravenna, accompagnati da alcune loro docenti, hanno avuto la possibilità di visitare il Memoriale della Shoah, con il suo ricco allestimento dedicato a tutti i genocidi e alle forme di discriminazione nel mondo, anche grazie al contributo dell’ANMIG, associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sezione di Ravenna.

Inoltre, nella sede dell’ANPI parigina, dedicata ai fratelli Rosselli, gli studenti hanno potuto dialogare con lo storico Eric Gobetti sulle violenze fasciste all’estero, dagli anni Venti del 900 fino alla caduta del regime.