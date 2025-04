Gli studenti dei master ravennati in visita a Sapir e al Terminal Container

Visita alla Sapir e al Terminal Container di Ravenna per gli studenti iscritti al Master in Diritto penale e dell’economia “Filippo Sgubbi”, alla prima edizione di secondo livello,

dopo 10 anni di master di primo livello, e per gli studenti iscritti al Master in Diritto marittimo portuale e della logistica, alla sua settima edizione.

Per i due corsi di alta formazione dell’Università di Bologna, campus di Ravenna, si tratta di un appuntamento che si rinnova nel corso degli anni. Entrambi i percorsi di formazione, infatti, prevedono nel programma didattico visite alle principali aziende del porto ravennate per conoscere direttamente, anche sul campo, le attività dei dirigenti delle imprese del territorio e la direzione di sviluppo intrapresa dal porto di Ravenna. Per entrambi i corsi, prossimamente, saranno pubblicati i bandi per l’iscrizione all’anno accademico 2025-2026.