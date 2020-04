Gli scout riparano vecchi computer per garantire agli studenti la didattica a distanza

Computer riparati e rimessi in funzione per garantire a tutti la didattica a distanza. I ragazzi del clan “La carovana” del gruppo scoutistico Faenza 1 si sono messi al servizio della città anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. Sono diversi in realtà in questi giorni gli scout di Faenza impegnati nei vari servizi a favore dei cittadini. Dal clan del Faenza 1 è invece arrivata l’idea di fornire un computer agli studenti che ne hanno bisogno per poter continuare ad assistere in videoconferenza alle lezioni. Non tutti gli studenti infatti in queste settimane hanno potuto seguire la didattica a distanza con regolarità. Le difficoltà maggiori sono arrivate da bambini e ragazzi nelle famiglie più in difficoltà a livello economico, magari senza un computer a casa. Da qui l’idea degli scout: ritirare i vecchi computer da casa dei faentini e rimetterli in funzione e donarli alle scuole che a loro volta si metteranno in contatto con le famiglie

Per contattare gli scout: donazioni.pc.fa1@gmail.com​ oppure 3331674602

Per effettuare donazioni a sostegno del progetto: paypal.me/donazioniPcFa1

(le donazioni verranno utilizzate per acquistare materiale per riparare i computer)