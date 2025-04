Grandi emozioni a Sulmona (AQ) in occasione della quarta edizione del Campionato Italiano Under 18 e del secondo Campionato Italiano Femminile, promossi dalla FISB – Federazione Italiana Sbandieratori e Musici. L’evento, che ha richiamato i migliori gruppi provenienti da Rioni e Contrade di tutta Italia, ha rappresentato un vero e proprio punto di incontro per giovani talenti del mondo della bandiera.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione si è distinto il Rione de’ Brozzi, unico rappresentante della città di Lugo, che ha saputo imporsi con grande determinazione conquistando due prestigiosi podi tricolori su quattro gare disputate.

Nel Singolo Femminile, Arianna Minguzzi ha migliorato il risultato dello scorso anno, salendo dal bronzo a uno splendido argento nazionale, confermandosi tra le migliori interpreti italiane della disciplina. Ottima anche la prova della Coppia Under 18, composta da Filippo Flisi e Giovanni Menegazzo, che ha conquistato un meritato terzo posto grazie a una prestazione precisa e coinvolgente.

Menzione speciale anche per la Coppia Femminile formata dalla stessa Arianna Minguzzi e dalla giovanissima Rebecca Ortasi, appena sedicenne e alla sua prima esperienza in una competizione nazionale. Per loro un incoraggiante quinto posto, che lascia ben sperare per il futuro.

I risultati di Sulmona sono il frutto dell’impegno costante del Rione de’ Brozzi, che da anni investe con passione nella formazione dei giovani sbandieratori e musici, impegnandoli e impegnandosi in tutte le competizioni del mondo della bandiera, dal Palio di Lugo ai Campionati Under 15, dal Campionato femminile a quello Under 18, fino al culmine con la Tenzone Aurea – Campionato A1 Assoluti, massima competizione nazionale del settore.

Grazie a una solida organizzazione, a un’importante dedizione educativa e a uno sforzo economico non indifferente, il Rione de’ Brozzi si conferma come uno dei gruppi più attivi e competitivi nel panorama italiano della bandiera.