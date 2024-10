Alla Rocca di Riolo novembre si veste di mistero, di giochi immersivi e di avventure, con un calendario di eventi pensati per trasportare i visitatori in un viaggio nel tempo tra intrighi, scoperte e personaggi leggendari.

Si partesabato 2 novembre alle ore 20.30 con “Occhio al Fantasma”, un’esperienza da brividi per tutta la famiglia, che invita gli intrepidi a inoltrarsi nella Rocca al calar della notte armati solo di una torcia e del loro coraggio. La storia racconta che tre fantasmi abitino tra le antiche mura, e questa visita al buio permetterà di scoprire chi, o cosa, anima ancora i corridoi e le sale. Dopo la visita, una caccia al tesoro fantasmagorica sfida i partecipanti a risolvere enigmi, svelare misteriosi QR Code e affrontare prove ingegnose. Solo i più scaltri otterranno il titolo di Acchiappa-Fantasmi della Rocca.

Ogni domenica è invece il momento di incontrare Caterina Sforza, la Signora più audace delle Romagne. Alle ore 15, la vista guidata “Alla Corte di Caterina”, accompagnerà i visitatori all’interno della Rocca Sforzesca, dove la storia della famiglia Riario Sforza, con le sue lotte e il suo potere, si intreccia con quella della Rocca stessa. Durante la visita si potrà esplorare il Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino, un’occasione per ammirare i reperti archeologici rinvenuti nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e nella Grotta del Re Tiberio. Un viaggio che porta dalle mura della Rocca alle radici del territorio, tra storia e archeologia.

La sera disabato 9 novembre, dalle ore 21, le sale della Rocca si trasformano in un palcoscenico per un coinvolgente“Delitto al Castello”. Un gioco di ruolo che catapulta i partecipanti nel cuore di un intrigo medievale tra personaggi enigmatici, insidie e obiettivi segreti. Durante l’evento, ogni partecipante interpreta un ruolo unico, con caratteristiche e storie proprie. Dall’aperitivo fino al dolce, l’obiettivo è scoprire l’identità dell’assassino e risolvere il mistero.

Sabato 16 novembre, la Rocca accoglie anche i più piccoli per un’avventura fiabesca con “Junior Rocca Escape: Salviamo la Principessa”. Questo gioco escape, pensato per famiglie e bambini, sfida i partecipanti a liberare una principessa dalle grinfie di un orco malvagio nascosto nei sotterranei. Un’ora di tempo per spezzare l’incantesimo e riportare luce e magia alla Rocca, un luogo incantato che aspetta solo di rivivere grazie all’ingegno e al coraggio dei più giovani.

Infine,sabato 23 novembre alle ore 19, la Rocca si trasforma in un labirinto di enigmi per“Rocca Escape: Enigma da Vinci”. Questo gioco, ispirato al genio di Leonardo da Vinci, offre una sfida intellettuale in cui rebus e misteri guidano i partecipanti in un viaggio tra invenzioni, intuizioni e indovinelli. Nelle oscure sale del castello, un personaggio ambiguo si aggira: sarà un alleato o un ostacolo per chi cerca la via d’uscita? Un’esperienza che coniuga avventura e genialità, sulle tracce del più grande inventore di tutti i tempi.